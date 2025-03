RB: Schlager träumt von England-Wechsel

Xaver Schlager hat sich zu einem möglichen Abschied von RB Leipzig geäußert. In der ‚Sky Austria‘-Talkshow ‚Talk und Tore‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Als kleiner Junge habe ich schon immer von England geträumt. England ist die Topliga, in die alle hinwollen, weil es dort sehr spektakulär ist, viele gute Mannschaften gibt und man dadurch ein hohes Niveau hat“. Der österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu RB und besitzt bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aber auch einen Verbleib bei den Roten Bullen will Schlager nicht ausschließen. „Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Wenn man gesund und fit ist, dann ist das schon mal sehr gut. Das möchte ich einmal haben und einfach mal spielen und Spaß haben. Dann kann man in Ruhe schauen, wo der weitere Weg hingeht.“ In der laufenden Saison kommt der 27-Jährige aufgrund eines Kreuzbandrisses und anschließender Knieprobleme wettbewerbsübergreifend lediglich auf fünf Pflichtspiele für das Team von Trainer Marco Rose.