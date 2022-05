Arsenal kurz vor Hickey-Transfer?

Außenverteidiger Aaron Hickey heuert offenbar bald in der englischen Premier League an. Wie das Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, steht der Abwehrspieler des FC Bologna kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Ein Treffen zwischen dem Beraterteam des 19-Jährigen und den Nordlondonern fand demnach vergangene Woche statt. Als Ablöse fließen rund 24 Millionen Euro plus Boni in Bolognas Kasse. Die Verkündung des Wechsels wird in den kommenden Tagen erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Gunners trifft Hickey auf seinen ehemaligen Teamkollegen Takehiro Tomiyasu, den es im vergangenen Sommer auf die Insel zog. Arsenal setzt sich gegen namhafte Interessenten durch. Der SSC Neapel wollte den pfeilschnellen Flügelspieler ebenfalls unter Vertrag zu nehmen, heißt es im Bericht. Auch Newcastle und der AC Mailand galten als Interessenten.