Köln: Folgt Hennings auf Terodde?

Der 1. FC Köln könnte noch einmal auf der Mittelstürmer-Position nachlegen. Simon Terodde wechselte zum Hamburger SV, offen ist zudem die Zukunft von Jhon Córdoba (Vertrag bis 2021), mit 13 Treffern Top-Torjäger der vergangenen Saison und heiß begehrt in England.

Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ hat Köln ein Auge auf Rouwen Hennings von Rheinrivale Fortuna Düsseldorf geworfen. Der 32-Jährige selbst betont, ihm sei das kolportierte Interesse des FC neu: „Köln? Davon habe ich jetzt gerade das allererste Mal gehört ehrlich gesagt.“

„Nicht jeden Mist noch mitmachen“

15 Mal traf Hennings in der Abstiegssaison der Fortuna, sein Vertrag in Düsseldorf läuft bis 2021. Ein Abschied in diesem Sommer sei derzeit kein Thema: „Aktuell befasse ich mich damit überhaupt gar nicht. Ich hatte mit dem Trainer jetzt auch schon einige Gespräche, der mir gesagt hat, wie meine Rolle aussehen soll. Ich habe ja immer gesagt, wie wohl ich mich in Düsseldorf fühle, wie wohl ich mich im Verein fühle und das ja jetzt schon seit vier Jahren.“

Hennings legt nach: „Ich bin jetzt in einem Alter, wo man nicht jeden Mist noch mitmachen möchte, um den ein oder anderen Euro mehr zu verdienen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Ding.“ Scheint ganz so, als müsste man sich in Köln nach weiteren Alternativen umsehen.