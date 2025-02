United: Dorgu im Medizincheck

Der Transfer von Patrick Dorgu (20) zu Manchester United steht vor dem Abschluss. Laut Fabrizio Romano ist der Medizincheck bereits terminiert und wird noch an diesem Wochenende stattfinden. Spätestens am morgigen Sonntag wird der Außenbahnspieler von US Lecce seinen Vertrag bei den Red Devils unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es fließen 30 Millionen Euro, die erfolgsabhängig um fünf weitere ansteigen können. Beim gestrigen 3:1 von Lecce gegen Parma Calcio wurde Dorgu aufgrund des nahenden Transfers schon nicht mehr eingesetzt. Trainer Marco Giampaolo bestätigte dies nach der Partie auf der Pressekonferenz.