Schalke-Krise: Welcher Weg bleibt noch?

Den Weg mit technisch beschlagenen Spielern wie Sebastian Rudy (verschenkt), Amine Harit und Nabil Bentaleb (beide suspendiert) kann Schalke 04 nicht mehr gehen. Mutige Auftritte (0:8 in München, 1:4 in Mönchengladbach) gingen ebenso deutlich in die Hose wie vorsichtige (0:4 in Leipzig, 0:3 in Dortmund). Unter Manuel Baum genauso wie unter David Wagner.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch gegen Bayer Leverkusen war am gestrigen Sonntag für den Tabellen-18., zugegeben mit dem letzten Aufgebot, nichts zu holen (0:3). Im Anschluss verwies Manuel Baum auf die Laufwerte seines Teams: „Wir rennen 120 Kilometer, sprinten mehr als die intensivste Mannschaft in der Bundesliga.“

Baums halbe Wahrheit

Dass beim Laufen die Qualität die Quantität schlägt, ist dabei eine schon recht alte Fußball-Erkenntnis. Baums weitere Aussagen, „wir bekommen zwei Standardtore, verlieren beim dritten Treffer den Ball und machen selbst unsere Dinger nicht rein“, sind obendrein auch nur die halbe Wahrheit.

Schließlich war es dem bärenstarken dritten S04-Torwart Michael Langer zu verdanken, dass Bayer nicht mehr als drei Tore aus seinen 25 Abschlüssen und 64 Prozent Ballbesitz machte. Auch, wenn das 1:0 (Eigentor Malick Thiaw) strittig war. Und auch, obwohl Steven Skrzybski einen Elfmeter verschoss.

Vertrauen für Baum

Die einzig gute Nachricht für S04 am Sonntag: Die Duelle gegen die Top-Teams der Liga hat man nun hinter sich. Bis zur Winterpause spielt Königsblau noch in Augsburg, ehe die Heimspiele gegen Freiburg und Bielefeld anstehen. Baum erhält dafür das Vertrauen, wie Sportvorstand Jochen Schneider bei ‚Sky‘ mit einem knappen „ja“ versicherte. Und das, obwohl das Team nicht geschlossen hinter dem Trainer stehen soll.

Steht Schalke auch an Weihnachten noch ohne Dreier da, ist man nicht nur dem Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin (31 Spiele) gefährlich nahe. Auch der Klassenerhalt rückt dann in weite Ferne. Baum muss sich also gut überlegen, welchen Ansatz er gegen Teams wählt, die eher der Schalker Kragenweite entsprechen. Einen erfolgreichen probierte er bislang schließlich noch nicht aus.