S04: Team-Kritik an Baum & Naldo – Auswege Mangelware

„Lachnummer Schalke“, kommentiert der ‚kicker‘, „Schalke ist eine Gesamtstörung“, so die ‚Bild‘. Für die ‚Ruhr Nachrichten‘ „entwickelt sich Schalke 04 zum Tollhaus“. Die Medienreaktionen auf den gestrigen Tabula Rasa-Dienstag könnten deutlicher kaum sein.

Was war passiert? An nur einem einzigen Tag kürzte S04 sein Personal drastisch. Kaderplaner Michael Reschke musste ebenso gehen wie Mittelstürmer Vedad Ibisevic, dessen Vertrag aufgelöst wurde. Offensivmann Amine Harit (vorerst) und Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (dauerhaft) wurden suspendiert, Benjamin Stambouli begnadigt.

Baum noch sieglos

Vorausgegangen waren Respektlosigkeiten genannter Spieler, die das ganze Schalker Dilemma deutlich machen. Der relativ neue Trainer Manuel Baum steht schon jetzt auf der Kippe. Noch keines seiner sechs Bundesliga-Spiele konnte er gewinnen. Stimmen werden laut, die den 41-Jährigen für untauglich halten.

„Ist der Baum nicht zu klein für das Ganze?“, fragte der Coach bei seiner Vorstellung Ende September rhetorisch. Aktuell scheint sich diese Frage mit „ja“ beantworten zu lassen. Der schwierige Schalker Kader tanzt Taktik-Nerd Baum auf der Nase herum, wie auch aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervorgeht.

Verwunderung über Harit

Dort heißt es, dass die Mannschaft es nicht fassen konnte, dass Harit zuletzt gegen Wolfsburg (0:2) in der Startelf stand. Schließlich vermittle der 23-Jährige den Eindruck, den Abstiegskampf nicht richtig anzunehmen. Konsequenz: Harit war auch am Samstag ein Flop, wurde noch vor der Halbzeit ausgewechselt und stapfte teilnahmslos in die Kabine. Zudem komme Baums lehrerhafte Art nicht an beim Team.

Auch Co-Trainer Naldo steht teamintern in der Kritik, heißt es bei der ‚Sport Bild‘. Von fehlender Kompetenz ist die Rede. Außerdem geriet der einstige Schalker Publikumsliebling im Training mit Ibisevic aneinander. Eigentlich sollte Naldo für gute Stimmung sorgen – doch das Gegenteil ist der Fall.

Zu verantworten hat die Situation in großen Teilen Jochen Schneider. Der Sportvorstand hielt erst lange an David Wagner als Trainer fest, nur um ihn nach zwei Spieltagen dann doch zu entlassen. Mit Baums Verpflichtung erzeugte Schneider dann keine Aufbruchsstimmung. Stattdessen muss er nun einräumen: „Wir zerfleischen uns ein Stück weit.“

Schneider quasi machtlos

Auswege? Mangelware. Entlässt Schneider seinen Trainer nach nur zwei Monaten, käme das einem Schuldeingeständnis gleich. Zumal die Skepsis schon bei der Entscheidung pro Baum groß war. Auch Schneider müsste dann wohl gehen. Einen Rücktritt schließt der Chef derweil aus.

Dazu kommt: Die aktuelle Mannschaft hat unter zwei verschiedenen Trainern seit 24 Spielen nicht mehr gewonnen – es mangelt also auch schlicht an Qualität, die man erst in der Winterpause dazuholen könnte. Ohne finanzielle Ressourcen wohlgemerkt. Denn neben allen sportlichen Schwierigkeiten ist S04 auch noch der Pleite nahe.