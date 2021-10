Hazard-Rückkehr nach England?

Lange hieß es, man müsste Eden Hazard mehr Zeit geben zur Akklimatisierung bei Real Madrid. Zumal der belgische Nationalspieler immer wieder mit Verletzungen und Übergewicht zu kämpfen hatte. Mittlerweile spielt Hazard seine dritte Saison beim spanischen Rekordmeister – und ist immer noch kein Faktor.

Die magere Bilanz in dieser Saison: Sieben Einsätze, vier davon von Beginn an. Mehr als einen Assist konnte der Linksaußen nicht beisteuern, der 21-jährige Vinícius Júnior hat ihm den Rang abgelaufen. Beim 2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona am Wochenende saß Hazard 90 Minuten lang auf der Bank.

Abschiedsgerüchte

Wenig verwunderlich ist es da, dass erste Gerüchte um einen baldigen Abschied die Runde machen. Der Journalist Eduardo Inda sagte bei ‚El Chiringuito TV‘: „Newcastle United will Hazard verpflichten. Einen Wechsel im Winter schließe ich nicht aus.“ Vergangene Woche war in Spanien zudem von einem angeblichen 50-Millionen-Angebot des FC Chelsea zu lesen.

Wir konkret die Spur in die Premier League ist, bleibt abzuwarten. Die Real-Bosse würden sich lukrative Angebote für Hazard mit Sicherheit anhören. Und auch der 30-Jährige muss sich die Frage stellen, ob noch Chancen bestehen, in Madrid die Kurve zu bekommen.