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Offiziell Bundesliga

HSV gibt Bornschein ab

von David Hamza - Quelle: vfl.de
3 min.
Lukas Bornschein im Einsatz für den HSV @Maxppp

Innenverteidiger Lukas Bornschein (21) verlässt den Hamburger SV. Das Eigengewächs der Rothosen schließt sich dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück an. Beim HSV blieb Bornschein ohne Profispiel, 27 Mal lief er in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga auf.

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Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski sagt: „Lukas bringt eine hohe Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und eine große Klarheit in seinem Spiel mit. Genau diese Eigenschaften wollen wir bei jungen Spielern fördern und gemeinsam weiterentwickeln. Als großgewachsener Innenverteidiger weiß er seine Statur in der Luft einzusetzen und verfügt insgesamt über eine gute Athletik.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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