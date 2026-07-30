City will Torwart-Oldie

Manchester City möchte den sich anbahnenden Abgang von Ersatzkeeper James Trafford (23/Leeds United) offenbar mit reichlich Erfahrung kompensieren. Laut Fabrizio Romano arbeiten die Skyblues an einer Verpflichtung von Vize-Weltmeister Gerónimo Rulli.

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Der 34-jährige Schlussmann steht aktuell in Diensten von Olympique Marseille, sein Vertrag dort läuft im kommenden Sommer aus. Rulli selbst sei offen für den Wechsel. In seiner Karriere kann der achtfache argentinische Nationaltorhüter auf 437 Profi-Einsätze zurückblicken.