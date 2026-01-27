Menü Suche
Kommentar 4
UEFA Champions League

BVB-Duo fällt gegen Inter aus

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Marcel Sabitzer läuft für den BVB auf @Maxppp
BVB Inter Mailand

Niko Kovac muss auch beim morgigen finalen Vorrundenspieltag in der Champions League auf Niklas Süle (30) und Marcel Sabitzer (31) verzichten. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steht das Duo, wie bereits beim vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Union Berlin (3:0), auch gegen Inter Mailand (21 Uhr) nicht zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Süle plagen Rückenbeschwerden, Sabitzer muss aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen. Da Salih Özcan (28) für die Königsklasse nicht spielberechtigt ist und Aarón Anselmino (20) vom FC Chelsea zurückbeordert wurde, droht sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung ein Engpass.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Bundesliga
BVB
Marcel Sabitzer
Niklas Süle

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer
Niklas Süle Niklas Süle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert