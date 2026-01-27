BVB-Duo fällt gegen Inter aus

Niko Kovac muss auch beim morgigen finalen Vorrundenspieltag in der Champions League auf Niklas Süle (30) und Marcel Sabitzer (31) verzichten. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, steht das Duo, wie bereits beim vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Union Berlin (3:0), auch gegen Inter Mailand (21 Uhr) nicht zur Verfügung.

Süle plagen Rückenbeschwerden, Sabitzer muss aufgrund einer Wadenverletzung aussetzen. Da Salih Özcan (28) für die Königsklasse nicht spielberechtigt ist und Aarón Anselmino (20) vom FC Chelsea zurückbeordert wurde, droht sowohl im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung ein Engpass.