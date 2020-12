Trotz Kaufoption: Arminia ohne Chance bei Doan?

Arminia Bielefeld arbeitet daran, Leihspieler Ritsu Doan über den kommenden Sommer hinaus auf der Alm zu halten. Laut ‚Sky‘ wollen die Ostwestfalen demnächst bereits Gespräche mit dessen Stammklub PSV Eindhoven bezüglich eines dauerhaften Engagements des Japaners aufnehmen.

Die Chancen für den Bundesliga-Aufsteiger sind dem Bezahlsender zufolge trotz einer vereinbarten Kaufoption in unbekannter Höhe eher gering. Aufgrund der starken Leistungen des Flügelstürmers, der mit zwei Treffern und zwei Assists an der Hälfte von Bielefelds bisherigen acht Saisontoren beteiligt ist, würde Eindhoven Doan lieber ab der kommenden Saison wieder im PSV-Dress sehen.

Die Bundesligakonkurrenz lauert

Doch nicht nur die PSV wüsste Doan gerne im den eigenen Reihen. ‚Sky‘ zufolge gab es bereits „lose Anfragen“ von mehreren Bundesligisten. Sollte der Arminia der Klassenerhalt misslingen, stünden also Alternativen im deutschen Oberhaus bereit.

Der Spieler selbst soll sich laut ‚Sky‘ durchaus eine Zukunft bei den Ostwestfalen vorstellen können. Allerdings könnten Bielefeld selbst bei einem Bundesliga-Verbleib finanziell die Hände gebunden sein. 2019 zahlte die PSV für Doan noch 7,5 Millionen Euro an den FC Groningen. Die vereinbarte Kaufoption könnte also insbesondere in Corona-Zeiten zu hoch für die Arminia liegen – dem gegenseitigem Interesse zum Trotz.