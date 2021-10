Ausbildungsranking: Ajax dominiert – Bundesliga abgeschlagen

Das Internationale Zentrum für Sportstudien (‚CIES‘) veröffentlichte am Montag eine Studie zu den besten Ausbildungsklubs Europas. Besonders gut schnitten Ajax Amsterdam und Shakthar Donetsk ab. Unter den fünf Topligen Europas stehen mit dem FC Barcelona und Real Madrid die beiden spanischen Aushängeschilder an der Spitze.

Ajax-Akademie dominiert in Europa

Die Anzahl der Spieler, die von einem Klub ausgebildet wurden und in den höchsten Spielklassen der 31 UEFA-Mitgliedsländer unter Vertrag stehen, floss in diese Statistik ein. Um in der Bewertung berücksichtigt zu werden, müssen Spieler zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Jahre lang bei einem Verein gespielt haben.

1 Ajax Amsterdam 81 Spieler

81 Spieler 2 Shakthar Donetsk 75

75 3 Sporting Lissabon 70

70 4 Dinamo Zagreb 70

70 5 Dynamo Kiew 70

Die europäischen Topklubs folgen etwas weiter hinten im Ranking. Real Madrid bildete 62 Spieler aus, der FC Barcelona kommt auf 57 Profis. Der beste Ausbilder in England ist der FC Arsenal mit 51 Spielern aus der eigenen Akademie, von Paris St. Germain sind es 47 Akteure. Mit 33 Spielern taucht der VfB Stuttgart als erster Vertreter aus Deutschland in der Liste auf.

Trainingssindex

Mit dem Trainingsindex entwickelte das Institut außerdem einen Indikator, um die Qualität der Jugendarbeit der Vereine zu bemessen. In die Gewichtung fließen die Anzahl der ausgebildeten Spieler nach dem sportlichen Niveau ihrer Arbeitgebervereine, die Beschäftigungsquote und das jeweilige Alter ein. Zusätzlich zählen auch die durchschnittlich absolvierten Pflichtspiele jedes Spielers.

1 Ajax Amsterdam 102,3 Trainingsindex

102,3 Trainingsindex 2 Sporting Lissabon 91,8

91,8 3 Real Madrid 81.4

81.4 4 Dinamo Zagreb 77,9

77,9 5 Benfica Lissabon 76,4

Auch hier grüßt Ajax von der Spitze der Rangliste. Die beiden Vorzeigeklubs aus Lissabon bilden ebenfalls auf Topniveau aus. Erneut bester deutscher Klub: der VfB Stuttgart mit einem Wert von 36,6. Kurz darauf folgt auch der FC Bayern mit 32,5 und die TSG Hoffenheim mit 31,5.

Blick auf Top 5

Grenzt man die Statistik auf die fünf stärksten nationalen Wettbewerbe Europas ein, zeigt sich ein anderes Bild. Hierbei zählen lediglich Spieler, die bei Klubs der Top-5-Ligen unter Vertrag stehen. Das spielt vor allem den spanischen und französischen Vereinen in die Karten, die in der Spitze offensichtlich die größte Qualität aus den Jugendabteilungen hervorbringen.

1 Real Madrid 42 Spieler | 66,4 Trainingsindex

42 Spieler | 66,4 Trainingsindex 2 FC Barcelona 42 | 61,9

42 | 61,9 3 Olympique Lyon 32 | 44,2

32 | 44,2 4 Paris St. Germain 30 | 54,0

30 | 54,0 5 Stade Rennes 30 | 36,9

Der FC Bayern reiht sich auch hier weit hinten ein. 19 Spieler bei einem Trainingsindex von 29,0 zeigen, dass der 2017 eröffnete und 70 Millionen Euro teure Bayern Campus den Rekordmeister noch nicht in die Ausbildungselite Europas brachte. In der Rangliste folgen die Bundesligavertreter TSG Hoffenheim (28,2), Hertha BSC (22,0) und der VfB Stuttgart (20,9) mit jeweils 17 Spielern.