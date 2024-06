Eintracht-Duo vor Leihe

Eintracht Frankfurt will seinen Youngsters Nacho Ferri und Simon Simoni Spielpraxis verschaffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sollen die beiden 19-Jährigen zur neuen Saison verliehen werden. Mögliche Abnehmer für die beiden Talente nennt das Blatt jedoch keine.

Ferri ist spanischer U19-Nationalspieler und kam in der abgelaufenen Saison achtmal für die Frankfurter zum Einsatz, einmal traf der Stürmer sogar. Bei Torhüter Simoni sieht es anders aus. Der Albaner spielte lediglich in der zweiten Mannschaft der Eintracht. Eine Leihe soll beiden Talenten helfen, mehr Spielpraxis zu sammeln und nach ihrer Rückkehr an den Main am Durchbruch zu arbeiten.