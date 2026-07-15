Vincent Kompany genießt beim FC Bayern offenbar einen außergewöhnlich hohen Stellenwert. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird innerhalb des Klubs kaum eine wichtige Entscheidung getroffen, ohne dass die Meinung des 40-Jährigen eingeholt wird. Präsident Herbert Hainer schwärmt: „Die Persönlichkeit von Vincent ist in meinen Augen der Schlüssel zu allem, was ihn auszeichnet. Mit seiner wohltuenden und gewinnbringenden Art steht er dem FC Bayern und dem ganzen Fußball gut zu Gesicht.“

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Auch bei der Kaderplanung soll Kompanys Wort großes Gewicht haben. Dem Bericht zufolge gingen die Verpflichtungen von Linksverteidiger Nathaniel Brown (23/von Eintracht Frankfurt) und Offensivspieler Ismael Saibari (25/von PSV Eindhoven) maßgeblich auf seinen Wunsch zurück. Gleichzeitig schätzen die Bayern-Bosse demnach, dass der Trainer den Austausch sucht und Empfehlungen annimmt, anstatt stur auf eigenen Forderungen zu beharren.