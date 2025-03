Zweitliga-Duo an Jahn-Talent Wurm dran

Leopold Wurm von Jahn Regensburg hat Interesse bei der Liga-Konkurrenz geweckt. Laut ‚Sky‘ steht der 18-jährige Innenverteidiger beim Hamburger SV und bei Hannover 96 auf dem Zettel. Bei Abstieg könnte Wurm verfügbar sein und rund 500.000 Euro bis eine Million Euro kosten.

In der laufenden Spielzeit zählt Wurm zu den wenigen Lichtblicken in Regensburg. Unter Trainer Andreas Patz ist das Eigengewächs in der Regel gesetzt. Vertraglich ist Wurm noch bis 2026 an den Jahn gebunden.