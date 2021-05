Khedira verkündet Karriereende

Sami Khedira hängt die Schuhe an den Nagel. Wie der 34-Jährige am heutigen Mittwoch-Nachmittag in einer Medienrunde verkündete, beendet er zum Saisonende seine aktive Laufbahn. „Das ist ein ziemlich harter Schritt und es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, aber es ist die richtige Entscheidung“, so Khedira.

Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC fährt fort: „15 Jahre im Profifußball haben Spuren hinterlassen und ich muss ehrlich beurteilen, was ich noch kann und was nicht. Und am Ende des Tages überwiegt Dankbarkeit für all das, was ich erleben durfte.“

Weltmeister und Champions League-Sieger

Khedira kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Sein Durchbruch im Profigeschäft gelang ihm in der Spielzeit 2006/2007 beim VfB Stuttgart, mit dem er in seiner Debütsaison auch gleich die Meisterschaft holte. Es folgten Stationen bei Real Madrid, Juventus Turin und schließlich der Hertha.

Neben dem Champions League-Sieg 2014 mit Real Madrid ist der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 der wohl größte Erfolg in Khediras Karriere. In der Bundesliga stand der gebürtige Stuttgarter insgesamt 106 Mal auf dem Platz, für die DFB-Auswahl lief er 77 Mal auf.