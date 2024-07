Hin und Her beendet: Aston Villa holt Philogene

Aston Villa rüstet sich für die Champions League. Der Premier League-Klub sichert sich die Dienste des aufstrebenden Jaden Philogene (22). An Hull City fließt eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 15 Millionen Euro. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreibt der englische Flügelspieler dem Vernehmen nach bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philogene stammt aus der Jugend der Villans und war im vergangenen Sommer für knapp sechs Millionen Euro nach Hull gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der U21-Nationalspieler in der Championship zu 32 Einsätzen, in denen er zwölf Treffer erzielte und sechs weitere vorbereitete. An dem Senkrechtstarter zeigte neben dem FC Barcelona sowie Tottenham Hotspur auch Aufsteiger Ipswich Town Interesse. Der Verein aus Birmingham profitiert nun von einem Vorkaufsrecht, das man sich vergangenes Jahr gesichert hatte.