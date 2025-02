Davies-Berater packt aus: „Er war offen für alle Optionen“

Nick Huoseh, der Berater von Alphonso Davies, gibt nach dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2030 Einblicke zu den Verhandlungen. Im Interview mit ‚winwin.com‘ bestätigt Huoseh, dass auch andere Vereine, allen voran Real Madrid, durchaus realistische Optionen für den Kanadier waren: „Real Madrid war in der Tat eine Option, und wir haben mit ihnen Gespräche geführt, wie auch mit anderen Vereinen. Maximal fünf Klubs zeigten echtes Interesse an ihm. Wenn man von einem Verein wie Bayern München wechselt, hat man nicht viele Möglichkeiten, weil man bereits bei einem der besten Vereine der Welt ist. Es war eine schwierige Entscheidung am Anfang, weil wir nicht sicher waren, was mit Bayern München passieren würde und der Spieler war sich dessen bewusst. Er war also offen für alle Optionen, die sich ihm boten.“

Noch im Januar habe es Gespräche mit den Königlichen gegeben, Davies entschied sich letztlich aber für einen Verbleib, was sein Berater wie folgt begründet: „Am Ende des Tages muss der Spieler es tief in seinem Inneren fühlen, unabhängig vom Geld oder anderen finanziellen Aspekten, er muss dieses innere Gefühl der Positivität haben. Bayern ist ein sehr guter Verein, einer der größten Vereine der Welt, und der Spieler ist glücklich.“ Der 24-Jährige spielt seit 2019 in München und ist beim deutschen Rekordmeister zu einem der besten Linksverteidiger der Welt gereift.