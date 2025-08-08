Menü Suche
Bayer 04: Der Preis für Poku

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Ernest Poku kann sich durchsetzen @Maxppp

Bayer Leverkusen muss für die angestrebte Verpflichtung von Ernest Poku (21) wohl einen zweistelligen Millionenbetrag aufbringen. Der ‚kicker‘ geht davon aus, dass sich die Ablöse bei rund zehn Millionen Euro einpendeln könnte. Bei AZ Alkmaar steht der rechte Außenbahnspieler nur noch bis 2026 unter Vertrag.

Der niederländische U21-Nationalspieler soll in Leverkusen den Kaderplatz von Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) einnehmen. Der etwas offensivere Poku steht seinem Landsmann in puncto Schnelligkeit in nichts nach. Alle Parteien hoffen auf eine schnelle Einigung.

