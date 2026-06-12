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Augsburg zieht Gregoritsch-Option

von Lukas Weinstock - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Michael Gregoritsch hat gute Laune @Maxppp

Michael Gregoritsch (32) bleibt beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter teilen mit, dass die Kaufoption für den kopfballstarken Torjäger gezogen wurde. Der österreichische WM-Fahrer kommt für eine sechsstellige Ablöse von Bröndby IF und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 samt Option auf ein weiteres Jahr.

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Die vergangene Rückrunde verbrachte Gregoritsch bereits auf Leihbasis beim FCA, der den Linksfuß nun festverpflichtet. „Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist. Er übernimmt Verantwortung, stellt seine Qualitäten konsequent in den Dienst der Mannschaft und geht auf und neben dem Platz voran. Besonders für unsere jungen Spieler und Neuzugänge ist er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Ansprechpartner und unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er auch künftig ein wichtiger Teil unseres Teams bleibt“, freut sich Sportdirektor Benjamin Weber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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