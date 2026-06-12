Augsburg zieht Gregoritsch-Option

Michael Gregoritsch (32) bleibt beim FC Augsburg. Die Fuggerstädter teilen mit, dass die Kaufoption für den kopfballstarken Torjäger gezogen wurde. Der österreichische WM-Fahrer kommt für eine sechsstellige Ablöse von Bröndby IF und unterschreibt einen Vertrag bis 2027 samt Option auf ein weiteres Jahr.

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𝐑𝐮𝐥𝐞 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 1️⃣: Never fall in love with loan players – except they stay! 😜🤝🇦🇹#FCA #Gregoritsch2027 pic.twitter.com/xBSWhZZPit — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 12, 2026

Die vergangene Rückrunde verbrachte Gregoritsch bereits auf Leihbasis beim FCA, der den Linksfuß nun festverpflichtet. „Michael hat in der Rückrunde mit wichtigen Scorerpunkten und starken Leistungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unser Team ist. Er übernimmt Verantwortung, stellt seine Qualitäten konsequent in den Dienst der Mannschaft und geht auf und neben dem Platz voran. Besonders für unsere jungen Spieler und Neuzugänge ist er mit seiner Erfahrung ein wichtiger Ansprechpartner und unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er auch künftig ein wichtiger Teil unseres Teams bleibt“, freut sich Sportdirektor Benjamin Weber.