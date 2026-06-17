Braunschweig holt Wagner

Eintracht Braunschweig hat den nächsten Sommerneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Tristan Wagner wechselt von Regionalligst Greifswalder FC zu den Löwen. Der 20-jährige Allrounder, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf beiden Außenverteidigerpositionen einsetzbar ist, erhält beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2029.

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Moin, Tristan Wagner! 💙💛



Der 20-Jährige kommt vom Greifswalder FC und unterzeichnet in der Löwenstadt einen Vertrag bis Sommer 2029. 💪🏼



Wir freuen uns auf dich, Tristan! 🦁



Die gesamte Meldung zum neuen Löwen findet ihr hier ✍️

🔗 https://t.co/HbBAg1adRd#wirsindeintracht pic.twitter.com/GREOiNO35I — Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) June 17, 2026

„Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt. Obwohl er noch jung ist, hat er sich bereits in der anspruchsvollen Regionalliga Nordost etabliert und dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Es ist Teil unserer Philosophie, talentierte Spieler in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen“, erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.