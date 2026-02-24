Menü Suche
VfB: Entwarnung bei Stiller

Angelo Stiller trabt über den Platz @Maxppp

Der VfB Stuttgart kann bei Angelo Stiller aufatmen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ergab eine MRT-Untersuchung am gestrigen Montagabend keine strukturelle Verletzung. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der 24-jährige Mittelfeldspieler schon am Donnerstag beim Europa League-Rückspiel gegen Celtic Glasgow wieder im Kader steht.

Stiller hatte am Sonntag beim 3:3-Remis gegen den 1. FC Heidenheim ein Schlag aufs Knie abbekommen, der DFB-Nationalspieler musste in der Folge humpelnd vom Platz. „Es sah nicht gut aus, wie er getroffen wurde. Das war ein Kontakt am Knie. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Wir werden das untersuchen“, sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach der Partie.

