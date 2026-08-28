Álvaro Morata setzt seine Karriere in der zweiten spanischen Liga fort. CD Leganés gibt die Verpflichtung des 33-jährigen Europameisters vom Como 1907 bekannt. Der Angreifer schließt sich dem Madrider Vorstadtklub auf Leihbasis bis Saisonende an. Teil des Deals ist eine Kaufoption.

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Der gebürtige Madrider hatte zuletzt häufig den Klub gewechselt, die vergangene Saison ebenfalls leihweise in Como verbracht, ehe er in diesem Sommer per Kaufverpflichtung fest vom AC Mailand zu den Lombarden wechselte. Dort hat er jedoch keine Zukunft mehr und kehrt stattdessen in die Heimat zurück.