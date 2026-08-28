BVB gibt Benkara ab

Innenverteidiger Elias Benkara verlässt Borussia Dortmund und wechselt in die 2. Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schließt sich der 19-Jährige der SpVgg Greuther Fürth an, der Vertrag sei bereits unterzeichnet. Benkara kommt per Leihe mit Kaufpflicht an den Ronhof.

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Der BVB sichert sich laut dem Boulevardblatt eine Rückkaufoption sowie eine Weiteverkaufsbeteiligung. Der angehende algerische Nationalspieler kam bei den BVB-Profis nicht zum Einsatz und stand noch bis 2029 unter Vertrag. Erst im April hatte er das neue Arbeitspapier unterschrieben.