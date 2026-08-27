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Bundesliga

BVB: Kovac nordet Silva ein

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Fábio SIlva steht bei den Wolverhampton Wanderers vor dem Abgang @Maxppp

Niko Kovac richtet deutliche Worte an Fábio Silva, der sich kürzlich zu seinen spärlichen Einsatzzeiten und einem möglichen Abgangswunsch geäußert hatte. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ stellt der Trainer von Borussia Dortmund klar: „Er kennt seine Rolle in der Mannschaft. Serhou Guirassy ist unser Stürmer Nummer eins. Er ist der Herausforderer.“

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Silva hatte im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) den Anschlusstreffer erzielt und anschließend mehr Spielzeit gefordert. Der Portugiese gilt als Verkaufskandidat. 20 Millionen Euro möchten die Schwarz-Gelben für den Angreifer haben, der erst im vergangenen Sommer für eine ähnliche Summe verpflichtet worden war. Zuletzt zeigten vor allem Klubs aus Spanien und der Süper Lig Interesse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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