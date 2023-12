Newcastle erhöht Phillips-Bemühungen

Bei Newcastle United ist man mittlerweile sehr zuversichtlich, Kalvin Phillips von Manchester City an Bord zu holen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, verstärken die Magpies ihre Bemühungen um den Mittelfeldspieler und hoffen darauf, dass eine Ausleihe vereinbart werden kann, sobald das Transferfenster im Januar öffnet. Beim Team von Trainer Eddie Howe genießt der 28-Jährige oberste Priorität.

Newcastle hat zurzeit zahlreiche Verletzungen zu beklagen, dazu kommt die Sperre von Sandro Tonali im Zuge des Wettskandals in Italien. Bei City hat Phillips unlängst die Freigabe erhalten. Unter Pep Guardiola spielt der ehemalige Leeds-Akteur keine Rolle in dieser Saison (89 Ligaminuten). Juventus Turin, der FC Everton und Crystal Palace haben ebenfalls die Fühler nach Phillips ausgestreckt, der noch einen bis 2028 gültigen Vertrag besitzt. An der Tyne ist man trotz der Konkurrenz guter Dinge, schnell einen Deal abzuschließen.