Verhandlungen gescheitert: Dybala verlässt Juventus

Die Gespräche zwischen Juventus Turin und Paulo Dybala über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit endeten heute wohl ohne Einigung. Wie unter anderem ‚Sky Italia‘ berichtet, wird der argentinische Angreifer die Alte Dame im Sommer ablösefrei verlassen, nachdem die Verhandlungen am heutigen Vormittag scheiterten. Weitere Quellen aus Italien bestätigen den Bericht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dybalas Berater Jorge Antun und Carlos Novel trafen am Morgen in der Turiner Geschäftsstelle ein, um sich mit Vizepräsident Pavel Nedved und Mitgliedern des Juve-Vorstands an einen Tisch zu setzen. Die Offerte von Juventus hat die Vertreter des 28-jährigen Nationalspielers nicht überzeugt.

Ein Angebot aus dem Oktober des vergangenen Jahres soll Juve angeblich nach unten korrigiert haben. Die gebotenen acht Millionen Euro netto pro Jahr plus zwei Millionen Euro an möglichen Boni standen nun offenbar nicht mehr zur Debatte. Zuletzt hieß es bereits, Dybala habe dies als absoluten Vertrauensbruch gewertet – die Beziehung zwischen dem Kreativspieler und seinem aktuellen Arbeitgeber sei zerrüttet.