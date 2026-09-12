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Offiziell Weltmeisterschaft

DFB-Schreck hat verlängert

von Fabian Ley
3 min.
Alfaro @Maxppp

Der paraguayische Fußballverband setzt die Zusammenarbeit mit Gustavo Alfaro fort. Der argentinische Trainer, der die Albirroja seit 2024 betreut, verlängert seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bis 2030.

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Bei der Weltmeisterschaft im Sommer führte Alfaro die Paraguayer mit einer rustikalen Spielweise bis ins Achtelfinale, in der Runde der letzten 32 eliminierten die Südamerikaner die deutsche Nationalmannschaft im Elfmeterschießen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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