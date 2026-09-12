DFB-Schreck hat verlängert

Der paraguayische Fußballverband setzt die Zusammenarbeit mit Gustavo Alfaro fort. Der argentinische Trainer, der die Albirroja seit 2024 betreut, verlängert seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bis 2030.

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Bei der Weltmeisterschaft im Sommer führte Alfaro die Paraguayer mit einer rustikalen Spielweise bis ins Achtelfinale, in der Runde der letzten 32 eliminierten die Südamerikaner die deutsche Nationalmannschaft im Elfmeterschießen.