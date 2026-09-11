Im zurückliegenden Sommer wäre Andrija Maksimovic (19) beinahe beim SV Werder Bremen gelandet. Die ‚Bild‘ berichtet von einer Leih-Einigung zwischen den Grün-Weißen und RB Leipzig. Der Medizincheck in Bremen sollte am Deadline Day stattfinden, wurde dann aber kurzfristig doch abgesagt.

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Einerseits sei der Deal an der finanziellen Situation von Werder gescheitert, andererseits habe RB-Coach Martín Demichelis dem Transfer wegen der Verletzung von Brajan Gruda (22) kurzfristig einen Riegel vorgeschoben. In der neuen Saison gehört Maksimovic bislang zu den wenigen Lichtblicken der Sachsen (zwei Scorerpunkte in zwei Partien).