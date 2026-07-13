Barça präsentiert Caicedo
Josué Caicedo (18) wechselt vom ecuadorianischen Erstligisten LDU Quito zum FC Barcelona. Die Blaugrana leihen den linken Schienenspieler samt Kaufoption aus, er ist zunächst für die Zweitvertretung eingeplant.
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🤝 Acuerdo con la LDU Quito para la cesión de 𝐉𝐨𝐬𝐮𝐞́ 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨 al Barça Atlètic— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 13, 2026
✍🏼 Se incorpora por una temporada con opció de compra al final del curso
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