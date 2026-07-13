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Barça präsentiert Caicedo

Josué Caicedo (18) wechselt vom ecuadorianischen Erstligisten LDU Quito zum FC Barcelona. Die Blaugrana leihen den linken Schienenspieler samt Kaufoption aus, er ist zunächst für die Zweitvertretung eingeplant.

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