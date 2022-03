Bayer schon im Winter mit Angebot: Kommt Welington im Sommer?

Ein halbes Jahr nach seiner Ankunft war ein Abschied von Mitchel Bakker (21) von Bayer Leverkusen plötzlich Thema. Newcastle United wollte den Linksverteidiger der Werkself im Januar verpflichten, holte schlussendlich aber Matt Targett von Aston Villa.

Für den Fall eines Bakker-Abgangs hatte Bayer aber offenbar bereits vorgesetzt. Wie das brasilianische ‚Globo Esporte‘ unter Berufung auf Vereinsquellen berichtet, stellten die Verantwortlichen des Bundesligisten dem FC São Paulo ein Angebot für Linksverteidiger Welington in Aussicht.

4,5 Millionen Euro sei man bereit gewesen, für den 21-Jährigen auszugeben. Eine Summe, die den FCSP offenbar zufriedengestellt hätte. Da Bakker jedoch in Leverkusen blieb, wurde der Deal nie konkret.

Änderungen hinten links

Im Sommer könnte Verpasstes nachgeholt werden, denn auf der Linksverteidiger-Position der Werkself kündigen sich Veränderungen an. Bakker wird nach einer starken Saison erneut für andere Klubs interessant, zudem geht sein Backup Daley Sinkgraven (26) ins letzte Vertragsjahr – eine vorzeitige Trennung deutet sich an.

Laut ‚Globo Esporte‘ ist der Preis für Welington seit Januar aber gestiegen. Bis zu acht Millionen Euro fordere São Paulo mittlerweile für den 21-Jährigen. Schließlich hat sich Welington nach dem zwischenzeitlichen Verlust seines Stammplatzes in die Mannschaft zurückgekämpft. Am Sonntag erzielte er zudem beim 2:1 gegen die Corinthians in der Staatsmeisterschaft von São Paulo sein erstes Saisontor.

Welington stammt aus der Jugend des FC São Paulo und schaffte vor rund einem Jahr den Sprung zu den Profis. Der 1,75 Meter große Linksverteidiger überzeugt mit Tempo und Offensivdrang und passt somit gut ins Anforderungsprofil der Werkself.