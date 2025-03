HSV: Karabec will länger bleiben

Leihspieler Adam Karabec kann sich einen Verbleib beim Hamburger SV immer mehr vorstellen. „Das Gefühl, bleiben zu wollen, ist stärker geworden“, sagt der 21-Jährige gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘, „ich bin sehr glücklich mit meinen Mitspielern, Trainern und den Fans. Alles passt super und es wäre großartig, beim HSV zu bleiben.“ Dafür müsste der HSV aber schon aufsteigen. Denn die Kaufoption für den von Sparta Prag ausgeliehenen Mittelfeldspieler liegt bei kolportierten 4,2 Millionen Euro. Die Summe kann mit Boni auf fünf Millionen ansteigen.

Der Aufstieg als zusätzliche Motivation für einen Verbleib? „Ich sehe es seit meinem Wechsel gleich: Ich bin zum HSV gekommen, um mehr zu spielen, vor allem aber, um aufzusteigen“, sagt Karabec weiter, „jetzt sind wir vor den letzten neun Spielen in einer guten Position.“ In der ist der HSV auch dank der Leistungen des Mittelfeldspielers, der auf drei Treffer und sechs Vorlagen in 23 Ligaspielen kommt. In der Tabelle belegen die Rothosen Platz eins und haben einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln.