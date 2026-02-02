Menü Suche
Kommentar
Premier League

Überraschende Wende bei Mateta?

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jean-Philippe Mateta schreit seine Mitspieler nach vorne @Maxppp

Der 30 Millionen Euro schwere Transfer von Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) zum AC Mailand hängt am seidenen Faden. Wie ‚Sky‘ berichtet, sorgen Knieprobleme beim Stürmer für größere Zweifel bei den Italienern – eine endgültige Diagnose steht noch aus. Laut Gianluca Di Marzio ist der Deal sogar schon endgültig geplatzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut beiden Quellen beobachtet mit Juventus Turin ein anderer italienischer Nobelklub die Situation ganz genau. Relevant ist der Ausgang auch für Mainz 05: Die Rheinhessen würden bei einem Transfer ihres Ex-Spielers nach aktuellem Stand rund zwei Millionen Euro mitverdienen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Crystal Palace
Mailand
Juventus
Jean-Philippe Mateta

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Mailand Logo AC Mailand
Juventus Logo Juventus Turin
Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert