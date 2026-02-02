Überraschende Wende bei Mateta?

Der 30 Millionen Euro schwere Transfer von Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) zum AC Mailand hängt am seidenen Faden. Wie ‚Sky‘ berichtet, sorgen Knieprobleme beim Stürmer für größere Zweifel bei den Italienern – eine endgültige Diagnose steht noch aus. Laut Gianluca Di Marzio ist der Deal sogar schon endgültig geplatzt.

Laut beiden Quellen beobachtet mit Juventus Turin ein anderer italienischer Nobelklub die Situation ganz genau. Relevant ist der Ausgang auch für Mainz 05: Die Rheinhessen würden bei einem Transfer ihres Ex-Spielers nach aktuellem Stand rund zwei Millionen Euro mitverdienen.