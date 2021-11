Eintracht-Interesse an Diawara?

Eintracht Frankfurt hat offenbar Amadou Diawara von der AS Rom auf dem Radar. Das Magazin ‚Il Romanista‘ bringt den Sechser mit dem Bundesligisten in Verbindung, verweist aber darauf, dass Diawara die italienische Hauptstadt eigentlich nicht verlassen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf die Einsatzzeiten des Sechsers verwundert das durchaus. Erst sieben Serie A-Minuten waren dem 24-Jährigen unter José Mourinho vergönnt. 2019 hatte die Roma 21 Millionen Euro Ablöse für Diawara an die SSC Neapel überwiesen. Eine solche Summe könnte die Eintracht nicht annähernd aufbringen, realistischer erscheint deshalb ein Leihgeschäft.