Dynamo-Konkurrenz baggert an Menzel

Tony Menzel könnte Dynamo Dresden nach Saisonschluss verlassen. Wie ‚RTL‘ berichtet, sind drei Zweitligakonkurrenten, die noch im Abstiegskampf stecken, an dem 21-Jährigen interessiert. Der offensive Mittelfeldspieler will den Sachsen trotz eines Vertrags bis 2028 den Rücken kehren, um andernorts mehr Spielzeit zu erhalten.

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Menzel stammt aus der Dynamo-Jugend. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß in lediglich elf Ligaspielen zum Einsatz, dabei siebenmal nur von der Bank. Eine Torbeteiligung gelang Menzel dabei nicht.