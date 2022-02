BVB - Rangers: So spielt die Borussia

Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und dem Verpassen der K.o.-Runde in der Champions League bietet sich Borussia Dortmund in der meist ungeliebten Europa League die große Chance auf Wiedergutmachung. Gegen die Glasgow Rangers wollen die Schwarz-Gelben den ersten Schritt in Richtung Finale machen.

Den muss der BVB jedoch nach wie vor ohne Tormaschine Erling Haaland gehen. Ein Einsatz für den angeschlagenen Norweger kommt noch zu früh, er wird wie zuvor von Donyell Malen im Sturm ersetzt. Auf der rechten Abwehrseite springt Manuel Akanji für den verletzten Marius Wolf ein.

So spielt der BVB