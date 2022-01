Koch hofft auf DFB-Comeback

Robin Koch behält eine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft fest im Blick. „Der Bundestrainer und ich haben mehrmals telefoniert. Es ist eine große Motivation für mich: Das Ziel, zeitnah zum DFB-Team zurückzukehren, habe ich natürlich vor Augen“, äußert sich der Innenverteidiger von Leeds United in der ‚Bild‘. Koch lief bislang in acht Spielen für den DFB auf, bei der EM im Sommer stand er im Kader, blieb aber ohne Einsatz.

Fast die gesamte Hinrunde fiel der 25-Jährige verletzt und krankheitsbedingt aus. Koch blickt voraus: „Ich werde Gas geben, mich bestmöglich präsentieren. Jeder Nationalspieler will natürlich bei der WM dabei sein. Im vergangenen Sommer sind wir nach der EM auseinandergegangen und haben gesagt: Wir müssen es besser machen. Und das wollen wir gemeinsam umsetzen. Bis dahin ist aber noch viel Zeit.“