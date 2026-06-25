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Weltmeisterschaft

Leichte Entwarnung bei Ryerson

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Julian Ryerson guckt energisch @Maxppp

Julian Ryerson kann im Laufe der Weltmeisterschaft wieder eingreifen. Laut ‚Sky‘ wird der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund in der K.o.-Runde wieder mitwirken, die muskulären Probleme im Oberschenkel seien nicht allzu schlimm.

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Der 28-jährige Rechtsverteidiger hatte die Partie zwischen Norwegen und dem Senegal (3:2) schon nach 13 Minuten verlassen und anschließend mit einem Eisbeutel auf dem Oberschenkel auf der Bank gesessen. Eine offizielle Diagnose steht seitdem aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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