Weltmeisterschaft
Leichte Entwarnung bei Ryerson
@Maxppp
Julian Ryerson kann im Laufe der Weltmeisterschaft wieder eingreifen. Laut ‚Sky‘ wird der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund in der K.o.-Runde wieder mitwirken, die muskulären Probleme im Oberschenkel seien nicht allzu schlimm.
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Der 28-jährige Rechtsverteidiger hatte die Partie zwischen Norwegen und dem Senegal (3:2) schon nach 13 Minuten verlassen und anschließend mit einem Eisbeutel auf dem Oberschenkel auf der Bank gesessen. Eine offizielle Diagnose steht seitdem aus.
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