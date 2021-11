Messi: Ernüchternde 100-Tage-Bilanz

100 Tage ist Lionel Messi nun Spieler von Paris St. Germain – Zeit für ein Zwischenfazit. Dass der FC Barcelona sein Aushängeschild, seinen Leistungsträger und Publikumsliebling nur allzu ungerne ziehen ließ, ist sonnenklar. Die Katalanen haben im Sommer ihren wichtigsten Repräsentanten verloren und die Tränen sind noch nicht getrocknet.

In Paris dagegen hat man Luftsprünge gemacht, als La Pulga auf den Markt kam. Mittlerweile ist die Begeisterung aber nicht mehr ganz so groß. Die Debatte um die vielen Reisen zur argentinischen Nationalmannschaft ungeachtet der Verletzungsprobleme ist weiterhin in vollem Gange. Dies liegt vor allem daran, dass Messi im PSG-Trikot bislang noch keine Glanzleistungen abliefert.

Und so ist die Vereinsführung mit ihrem Königstransfer – Stand heute – laut ‚El Español‘ nicht sonderlich zufrieden. Man hatte sich einen größeren positiven Einfluss vom sechsmaligen Weltfußballer erwartet. Und zu allem Überfluss soll Messis Ankunft auch noch die Wechselabsichten von Kylian Mbappé verstärkt haben.

Problematische Eingewöhnung

Und auch der 34-Jährige selbst soll sich bislang nicht besonders wohlfühlen in Paris. Die Anfangszeit im Hotel war eine harte Belastungsprobe für die ganze Familie und Messi hat bereits angedeutet, dass er sich früher oder später eine Rückkehr nach Barcelona wünscht: „Denn das ist der Verein, den ich liebe und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Dass er weiter wächst und einer der besten Klubs der Welt bleibt.“ Die PSG-Fans hören solche Worte nicht besonders gerne.

In Paris ist Messi noch nicht wirklich angekommen – weder auf noch neben dem Platz. Und so muss man nach 100 Tagen konstatieren: Bislang ist der Transfer von Barça zu PSG einer ohne Gewinner.

Aber: Die Saison ist aber noch lang und die entscheidenden Spiele kommen noch. Und was Messi zu leisten imstande ist, weiß man nicht nur in Barcelona.