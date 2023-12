FC Bayern: Mazraoui & Kim abgestellt

Der FC Bayern muss in den nächsten Wochen ohne Innenverteidiger Minjae Kim und Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui auskommen. Das Duo wurde wie erwartet für die anstehenden Kontinentalturniere nominiert. Die zuständigen Nationalverbände haben dies bereits bestätigt.

Kim wird mit der südkoreanischen Nationalmannschaft, trainiert von Jürgen Klinsmann, am Asien-Cup in Katar teilnehmen. Das Turnier beginnt am 12. Januar und endet am 10. Februar. Der Afrika-Cup findet in der Elfenbeinküste vom 13. Januar bis zum 11. Februar statt. Mazraoui ist mit der marokkanischen Auswahl am Start.