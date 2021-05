BVB: Kehl zum Stand bei EM-Fahrer Witsel

Axel Witsel hat gute Karten, trotz seiner langwierigen Achillessehnenverletzung bei der EM für Belgien aufzulaufen. „Axel ist voll im Plan. Man spürte seinen Wunsch, bei diesem Turnier noch mal dabei zu sein“, sagt Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian gegenüber dem ‚kicker‘. Der Ballverteiler werde „in der Turniervorbereitung zum belgischen Team stoßen. Alles andere wird man dann sehen.“

Am 9. Januar riss sich Witsel gegen RB Leipzig (3:1) die Achillessehne und fällt bis heute aus. Dank des reibungslosen Heilungsverlaufs scheint der 32-Jährige auf dem Punkt zum Kontinentalturnier fit zu werden und wurde bereits in den belgischen Kader berufen. Die Belgier greifen am 12. Juni gegen Russland ins EM-Geschehen ein.