Medien: Rose einig mit RB

Marco Rose wird allem Anschein nach neuer Trainer von RB Leipzig. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat sich der frühere Coach von Borussia Dortmund mündlich mit den Sachsen auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Leipziger Volkszeitung‘ wurde der gebürtige Leipziger eigens per Charterflugzeug aus Salzburg eingeflogen, um die abschließenden Vertragsdetails zu klären. In der Mozartstadt war Rose zu Gast beim Spiel von RB Salzburg gegen den AC Mailand (1:1). Der Plan der Sachsen sieht vor, dass der neue Trainer bereits am Samstag (15:30 Uhr) gegen seinen Ex-Klub aus Dortmund auf der Bank sitzt.