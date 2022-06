Langer bleibt Schalke erhalten

Torhüter Michael Langer (37) bleibt beim FC Schalke 04 an Bord. Wie die Königsblauen mitteilen, hat man den Vertrag des Österreichers um ein Jahr bis 2023 verlängert. Langer geht somit in seine bereits sechste Saison mit dem Aufsteiger.

„Die abgelaufene Spielzeit hat gezeigt, wie wichtig Michael für das Team ist. Am Anfang der Saison stand er zweimal in der Startelf und zeigte dabei richtig gute Leistungen. Danach hat er sich problemlos wieder ins zweite Glied eingeordnet und die Mannschaft in anderer Rolle unterstützt – auch nach seinem Kreuzbandriss. Er ist ein Vorbild für die Jungs, was Einsatzbereitschaft und Professionalität angeht“, so Sportdirektor Rouven Schröder.