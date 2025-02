Bayer verleiht Mbamba weiter

Kurz vor Transferschluss hat Noah Mbamba, das belgische Talent von Bayer Leverkusen, offenbar den Leihverein gewechselt. Wie ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, hat der Werksklub die Ausleihe des 20-Jährigen zu Fortuna Düsseldorf vorzeitig beendet und Mbamba in die Heimat zum Aufsteiger FCV Dender weitergereicht. Dort soll der zentrale Mittelfeldspieler bis zum Sommer Spielpraxis sammeln. Die offizielle Bestätigung des Wechsels steht zur Stunde noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (9:01 Uhr): Das ging schnell: Inzwischen verkündet die Werkself den Deal offiziell.

In Düsseldorf kam Mbamba seit dem Sommer lediglich zu sieben Kurzeinsätzen bei den Profis und lief zweimal für die zweite Mannschaft der Fortuna in der Regionalliga West auf. Anscheinend zu wenig für Leverkusen, weshalb der U21-Nationalspieler sich nun in der Jupiler Pro League unter Beweis stellen soll. Mbamba steht noch bis 2028 bei Bayer unter Vertrag.