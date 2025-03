Pochettino offen für Tottenham-Rückkehr

Mauricio Pochettino liebäugelt mit einer Rückkehr auf die Trainerbank von Tottenham Hotspur. Wie der 53-jährige Argentinier ‚Sky Sports‘ verrät, trägt er Spurs-Präsident Daniel Levy seine Entlassung 2019 nicht nach und pflegt weiterhin ein gutes Verhältnis zu seinem ehemaligen Vorgesetzten: „Er ist immer da und wird immer da sein. Es ist eine andere Sache, berufliche Entscheidungen zu treffen. Es ist wahr, nach fast sechs Jahren mit all dem, was wir zusammen erlebt haben, war es hart […]. Bei uns hat die Trennung aber sehr gut funktioniert.“

Pochettino hat im vergangenen September den Job als Nationaltrainer der USA angetreten und soll das Team bei der Heim-Weltmeisterschaft 2026 zum Erfolg verhelfen. Dieses Ziel habe derzeit klare Priorität, dennoch steht für Pochettino fest: „Als ich den Verein verließ, erinnere ich mich immer an ein Interview, in dem ich sagte, dass ich eines Tages gerne zu Tottenham zurückkehren würde. Was ich damals gesagt habe, gilt auch nach fünf Jahren noch immer. Ich habe immer noch das Gefühl im Herzen, dass ich eines Tages gerne zurückkehren würde.“