VfB: Bleibt Mavropanos?

Konstantinos Mavropanos will eine weitere Saison beim VfB Stuttgart keineswegs ausschließen. „Stuttgart hat die Option, mich zu verpflichten. Wenn sie das tun, bin ich Spieler des VfB. Das ist alles, was es dazu im Moment zu sagen gibt“, so der Abwehrspieler laut ‚Bild‘. Ein Verbleib in Cannstatt kommt für den Griechen aber wohl nur beim Klassenverbleib infrage.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hat der VfB die Fäden in der Hand. Bleiben die Schwaben in der Bundesliga, greift eine Kaufpflicht über drei Millionen Euro. Für den Fall des Abstiegs besteht eine Kaufoption in ähnlicher Höhe. Mavropanos erklärte unlängst, er wolle „irgendwann gerne wieder in der Premier League spielen“. Newcastle United und West Ham United sollen schon angeklopft haben.