Köln: Huseinbasic-Wechsel dank Sprachnachricht

Eine Sprachnachricht leitete den Transfer von Denis Huseinbasic zum 1. FC Köln ein. Laut ‚Bild‘ kam jene Nachricht von Thomas Sobotzik, der sie Anfang des Jahres an Trainer Steffen Baumgart schickte. Der Ex-Geschäftsführer von Huseinbasics ehemaligem Verein Kickers Offenbach erklärt: „Ich habe Baumi den Spieler nahegelegt. Ich habe ihm, soweit ich mich erinnern kann, eine Sprachnachricht geschickt und ihm gesagt, was Denis für ein toller Spieler ist. Ich kenne Baumi aus gemeinsamen Zeiten bei Union Berlin.“

Die Sportliche Führung um Geschäftsführer Christian Keller tütete den Wechsel später für 50.000 Euro ein – ein echtes Schnäppchen, wie sich herausstellte. Denn in vier Bundesligapartien kann der 21-jährige Mittelfeldspieler zwei Tore und eine Vorlage verzeichnen. Am morgigen Freitag (20:30 Uhr) steht für Huseinbasic und die Domstädter das Auswärtsspiel bei Mainz 05 an.