Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medien: HSV an Keeper Bonmann dran

von Daniel del Federico - Quelle: Temasport
1 min.
Hendrik Bonmann im Spiel gegen den MSV Duisburg @Maxppp

Der Hamburger SV ist offenbar an einer Verpflichtung von Hendrik Bonmann interessiert. Wie die bulgarische Tageszeitung ‚Temasport‘ berichtet, ist der 31-Jährige ein heißer Kandidat für die Torwart-Position an der Elbe. Die Rothosen suchen derzeit nach einem Nachfolger für Leihspieler Daniel Peretz, dessen Abschied bevorsteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bonmann war im Sommer 2024 vom Wolfsberger AC zum bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad gewechselt. Zuvor spielte er in Deutschland für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen, 1860 München und die Würzburger Kickers. Im vergangenen Sommer stand Bonmann kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München, um dort die Rolle des dritten Torwarts zu übernehmen. Der Deal zerschlug sich jedoch mit der Vertragsverlängerung von Sven Ulreich (37).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Ludogorets
Hendrik Bonmann

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Ludogorets Logo Ludogorets Razgrad
Hendrik Bonmann Hendrik Bonmann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert