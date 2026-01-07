Medien: HSV an Keeper Bonmann dran

Der Hamburger SV ist offenbar an einer Verpflichtung von Hendrik Bonmann interessiert. Wie die bulgarische Tageszeitung ‚Temasport‘ berichtet, ist der 31-Jährige ein heißer Kandidat für die Torwart-Position an der Elbe. Die Rothosen suchen derzeit nach einem Nachfolger für Leihspieler Daniel Peretz, dessen Abschied bevorsteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bonmann war im Sommer 2024 vom Wolfsberger AC zum bulgarischen Serienmeister Ludogorets Razgrad gewechselt. Zuvor spielte er in Deutschland für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen, 1860 München und die Würzburger Kickers. Im vergangenen Sommer stand Bonmann kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München, um dort die Rolle des dritten Torwarts zu übernehmen. Der Deal zerschlug sich jedoch mit der Vertragsverlängerung von Sven Ulreich (37).