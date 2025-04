Lautern wittert Schnäppchen

Der 1. FC Kaiserslautern könnte in der Regionalliga West zuschlagen. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, sind die Roten Teufel an Denis Donkor von Rot-Weiß Oberhausen interessiert. Der 21-jährige Rechtsaußen ist im Sommer ablösefrei, die besten Chancen auf eine Verpflichtung haben dem Bericht zufolge allerdings die beiden Drittligisten Hansa Rostock und Viktoria Köln.

Der gebürtige Dortmunder steht seit knapp drei Jahren in Oberhausen unter Vertrag und macht in dieser Spielzeit allen voran mit Assists auf sich aufmerksam. Nach 28 Partien kommt Donkor auf zwei Tore und zwölf Vorlagen in der Regionalliga. Auch dank ihm steht RWO aktuell auf Rang zwei der Tabelle, wird im Saisonfinale aber wohl an Primus MSV Duisburg nicht vorbeikommen und den Aufstieg in den Profifußball verpassen.