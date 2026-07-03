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Hoffenheim sticht Werder aus

von Fabian Ley - Quelle: kicker
3 min.
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat offenbar das Rennen um das aufstrebende Sturmtalent Jakov Dedic gewonnen. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird der erst 16-Jährige vom kroatischen Erstligisten NK Osijek zu den Kraichgauern wechseln.

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Mehrere Klubs, darunter der SV Werder Bremen und der FC Porto, hatten sich ebenfalls um Dedic bemüht, gehen nun aber leer aus. Der kroatische Nachwuchskicker hatte zuletzt bei der U17-Europameisterschaft in Estland als Torschützenkönig auf sich aufmerksam gemacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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